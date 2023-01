Voormalig PSV’er Jeffrey Bruma op weg naar Heerenveen, AS Roma heeft oogje op Ziyech

Ook uit sessie met mental coach en povere Klassieker blijkt: Schreuder balanceert op slap koord bij Ajax

Na een roerige week redde Ajax trainer Alfred Schreuder in een matige Klassieker, in elk geval tot de thuiswedstrijd van donderdag tegen FC Volendam. Maar voor de coach blijft het balanceren op een slap koord, bleek ook toen mental coach Joost Leenders de groep eens uithoorde over het vertrouwen in de staf.

11:04