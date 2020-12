Voormalig Russisch international krijgt taakstraf na slaan arbiter

‘Paris Saint-Ger­main zet trainer Tuchel vlak voor feestdagen op straat’

24 december Thomas Tuchel is door Paris-Saint Germain ontslagen, dat melden Bild en L’Equipe. De 47-jarige Duitser was sinds 2018 werkzaam voor de Franse ploeg en won twee keer de Franse competitie, maar op dit moment bezet PSG slechts de derde plek in Ligue 1.