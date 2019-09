Voormalig Willem II’er Haye laat Italië achter zich en tekent bij ADO Den Haag

,,Thom voegt creativiteit en dynamiek toe aan ons middenveld”, zegt Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO. ,,Hij is een speler die een belangrijke spil in het positiespel kan zijn, maar ook een goede schakel tussen het middenveld en de aanval kan vormen. Met deze laatste transfer is de concurrentie binnen de ploeg weer wat vergroot.”

Haye komt uit de jeugd van AZ. Na 75 officiële wedstrijden in de Alkmaarse hoofdmacht stapte de jeugdinternational in 2016 over naar Willem II. Na twee jaar in Tilburg ging Haye naar Lecce, waarmee hij afgelopen seizoen promoveerde naar de Serie A. De inbreng van Haye was echter beperkt. ADO hoopt dat de middenvelder zondag al kan debuteren tegen Feyenoord.