Voormalig Willem II-talent Lumu gaat nieuw avontuur aan bij het Georgische FC Saburtalo

In Portugal wist de oud-speler van onder meer Willem II geen grote indruk achter te laten. In acht competitieduels scoorde hij slechts twee keer. Bij FC Saburtalo, de nummer drie van Georgië, krijgt hij een nieuwe kans. Saburtalo werd in 1999 opgericht en is in rap tempo opgeklommen naar de top van het Georgische voetbal. In 2018 werd Lumu's nieuwe werkgever landskampioen.