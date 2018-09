Voorpret bij PSV: 'Als je gaat verdedigen, krijg je er ook drie tegen'

Door Wietse Dijkstra



Willy van de Kerkhof heeft hoge verwachtingen van het duel in Camp Nou. ,,Ik hou het op 1-1’’, zegt de man die met PSV in 1978 Barcelona versloeg in de halve finale van de UEFA Cup. ,,PSV is in een heel goede vorm en op dit niveau geven spelers altijd net iets meer dan in de normale competitie. Ik verwacht vanavond een heel leuke wedstrijd. Ik ben realistisch genoeg om te weten dat Barcelona op papier een veel sterkere ploeg heeft, maar ik heb er wel vertrouwen in.’’

Volledig scherm Jan Poortvliet met PSV in actie tegen Fenerbahce. © ANP De ploeg van Mark van Bommel moet zich vooral niet te veel gaan aanpassen, vindt Van de Kerkhof. ,,PSV moet zijn eigen spel spelen, van zijn eigen kracht uitgaan. Ze moeten niet alleen maar gaan verdedigen. Barcelona heeft een ploeg die rustig opbouwt en PSV is met zijn nieuwe stijl meer aanvallend ingesteld.’’



Jan Poortvliet gelooft niet dat het veel uitmaakt wat PSV vanavond verzint. ,,Ik denk dat ze eraan gaan, wat ze ook gaan doen’’, zegt de oud-middenvelder die samen met Van de Kerkhof de UEFA Cup won. ,,Ze treffen meteen de zwaarste ploeg. Dan kun je maar het beste je eigen spel gaan spelen, want dan leer je wat je op dit niveau tekort komt. Daar heb je het meeste aan. En waarom zou je je gaan aanpassen? Als je alleen maar gaat verdedigen, krijg je er ook drie tegen. Barcelona is denk ik een maatje te groot voor PSV.’’

Poortvliet sluit desondanks niet uit dat zijn ex-club in de groep met ook nog Tottenham Hotspur en Internazionale een ronde verder komt. ,,Bij die andere teams loopt geen Messi of Coutinho. Ik heb de wedstrijd van Tottenham tegen Liverpool gezien en was niet onder de indruk van die ploeg. Daar liggen kansen. Maar vanavond speel je tegen een van de sterkste ploegen van Europa. Daar is PSV nog niet klaar voor. Pak je iets mee, dan zou dat geweldig zijn. Ik kijk er wel naar uit.’’

Van Breukelen

Quote Pak je iets mee, dan zou dat geweldig zijn. Ik kijk er wel naar uit. Jan Poortvliet Dat doet Hans van Breukelen ook. ,,Verwachting is de basis voor teleurstelling, dus ik ga ik met een open gevoel voor de buis zitten en ga kijken wat ze ervan bakken’’, zegt de oud-doelman, die in 1988 de Europa Cup 1 won met PSV. ,,Ik vind het heel knap wat Mark van Bommel en zijn spelers laten zien. Daar wordt de gemiddelde PSV-supporter, en ikzelf ook, wel blij van. Als ze op voorsprong komen, gaan ze door. Die gedrevenheid hebben we bij PSV minder gezien de laatste jaren.’’

In de eredivisie, maar ook in de Champions League-play-offs tegen BATE Borisov, maakte PSV een prima indruk op Van Breukelen. ,,Maar Barcelona is wel een team van een ander kaliber’’, zegt hij . ,,Ik ben benieuwd hoe ze daar tegenover staan. Het zal uiteraard lastig worden.’’

De eerste weken van PSV onder Van Bommel zijn niettemin hoopgevend. Van Breukelen: ,,PSV heeft een prachtige start gemaakt. Dat is ook een compliment voor de directie. Het vertrek van Phillip Cocu en Marcel Brands is goed opgevangen. Er is rust gebleven. De club heeft spelers weten te behouden, er zijn spelers doorgestroomd vanuit de jeugd en er zijn, op het laatste moment zelfs nog, goede aankopen gedaan.’’

En Van Bommel is volgens Van Breukelen de juiste man om die selectie naar zijn hand te zetten. ,,Ik kan genieten van Mark. Aan de ene kant zie je zijn onderkoeldheid, maar als er iets gebeurt, kan hij ook uit zijn dak gaan. Hij is gepokt en gemazeld als speler. Dat zegt niet alles, maar ik heb bij hem het gevoel dat hij het kan overbrengen.’’