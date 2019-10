Voorzitter Napoli droomt van komst Zlatan

De Laurentiis had de Zweedse aanvaller onlangs ontmoet in Los Angeles waar de 38-jarige Ibrahimovic uitkomt voor LA Galaxy. ,,We zijn uit eten geweest. Zlatan is vooral een vriend.”



Ibrahimovic, momenteel met zijn club nog actief in de play-offs om de titel in de Major League Soccer, gaat mogelijk weer in Europa aan de slag als het seizoen erop zit. In Italië kwam hij eerder al uit voor Internazionale, Juventus en AC Milan.