Vormer legde miljoenenaanbieding uit Saoedi-Arabië naast zich neer

,,Ik kon een fan-tas-tisch contract voor drie jaar tekenen in Saoedi-Arabië - leven en voetballen in Riyadh", zo vertelt de aanvoerder van Brugge aan Het Laatste Nieuws. ,,Die club was bereid om een transferprijs te betalen aan Club. Zelf kwam ik zeer snel tot een akkoord met die mensen."

Brugge weigerde echter om de transfersom te accepteren zo vertelt de Oranje-international. ,,Toen heb ik heel erg getwijfeld wat ik zou doen. Ik heb lange gesprekken gevoerd met Roos, met haar ouders, met mijn ouders. Roos wilde niet dat ik ging. Het ene moment zei ik: 'Schat, drie jaar ballen, en we zijn klaar.' Maar even later dacht ik dan weer aan het mooie leventje hier - in een prachtige club waar iedereen mij waardeert, op tweeënhalf uur rijden van mijn ouders, Roos kan blijven werken... Dagenlang liep ik de dingetjes tegen elkaar af te wegen. Uiteindelijk besliste ik om bij Club te blijven. Met veel plezier had ik in juli al een nieuw contract getekend tot 2022 met een optie voor een bijkomend seizoen die ik zelf kan lichten als ik in mijn laatste jaar een bepaald aantal wedstrijden haal. Ik ben nog lang niet uitgekeken op Brugge, hoor."