Vraag van Manchester City: heeft iemand misschien een oranje bal?

Vlak voor de aftrap van de return in de halve finales van de Champions League tussen Manchester City en Paris Saint-Germain heeft het flink gespookt boven Manchester. De wedstrijd is afgetrapt op een grotendeels wit veld, maar een oranje bal was er niet te bekennen.

Een enorme sneeuw- en hagelbui voorafgaand aan de kraker in de halve finales legde een witte deken over het veld van het Etihad Stadium in Manchester. Stadionmedewerkers gingen aan de slag met sneeuwschuivers en wisten de grasmat voor het grootste deel schoon te krijgen. Maar ze konden niet voorkomen dat het veld voor een deel wit bleef.

Traditioneel klinkt er dan de roep om een oranje bal, maar daar wilde de Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers niet in meegaan. Of er was simpelweg geen oranje bal in het stadion aanwezig. Manchester City - Paris Saint-Germain is hoe dan ook afgetrapt met een witte bal. Op twitter werd er - met gevoel voel voor ironie - schande van gesproken.

Manchester City speelt het spelletje zelf mee. De social media-afdeling van de club vraagt op twitter of iemand toevallig een oranje bal in de aanbieding heeft. De wedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain is te volgen in ons liveblog.

