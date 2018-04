Vrouwen HC Den Bosch verliezen voor het eerst in 2,5 jaar

De nederlaag was overigens verdiend. De fel spelende en goed combineerende thuisploeg was de gehele wedstrijd beter dan Den Bosch.

De eerste drie doelpunten vielen in de eerste tien minuten. Na de snelle openingsgoal van Charlotte Vega maakte Ireen van den Assem uit een strafcorner gelijk. Even later zette Kitty van Male Amsterdam na een mooie aanval weer op voorsprong. Kort voor tijd bepaalde Marijn Veen uit de rebound van een strafcorner de eindstand op 3-1.