‘Vrouwen vormen een minderheid in het mannenbastion, maar Beth Harmon maakt schaken weer populair’

Ze vinden haar té glamoureus, té verleidelijk om goed te kunnen schaken. Op het verwijt van de bobo’s in de mannenwereld van het schaken reageert ze gevat. ‘Schaken is makkelijker als je géén last hebt van je adamsappel’, zegt Beth Harmon in de Netflix-serie The Queen’s Gambit.