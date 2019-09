Vrouwenfinale: jonge Andreescu tegen veterane Williams

Zaterdag staan de 37-jarige Williams en de 19-jarige Andreescu voor de tweede keer tegenover elkaar. Voor de Canadese is het een primeur, zij stond nog nooit in een grandslamfinale. De Amerikaanse is gelouterd op dat gebied en probeert nog altijd het record van Margaret Court te evenaren: 24 titels op een grand slam.



De teller van Williams staat dik twee jaar op 23 na winst op de Australian Open. Dat deed zij, terwijl ze in verwachting was. Na de geboorte van haar dochter keerde Williams terug op de baan - ook omdat ze graag dat record van Court wil verbreken.



Al drie keer had ze de kans om nummer 24 binnen te halen, maar twee jaar op rij was Williams kansloos in de finale van Wimbledon. Op de US Open bereikte ze afgelopen seizoen ook de eindstrijd, maar daarin moest ze buigen voor Naomi Osaka.