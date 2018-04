VS, Frankrijk en Kroatië naar halve finale Davis Cup

LIVE: Trappers wil in Hannover definitief afrekenen met Scorpions

16:41 Tilburg Trappers staat op matchpoint tegen Hannover Scorpions en kan zich vandaag verzekeren van een felbegeerd plekje in de finale van de play-offs. Daarvoor moeten de ijshockeyers voor de derde keer zien af te rekenen met de Duitsers. De tussenstand is 2-1 in het voordeel van Trappers, dat vrijdag nog met 4-1 won van Scorpions. Een derde zege volstaat voor de finale.