Vuelta zoekt de wereld op, tot aan Brabant toe: ‘Maar het moet wel de Ronde van Spanje blijven’

Olav Kooij is Jasper Philipsen in ‘hectische sprint’ de baas en wint eerste etappe Ronde van Denemarken

Olav Kooij heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De rit van 225,3 kilometer ging van Allerød naar Køge en eindigde in een massasprint. Daarin was de 20-jarige Nederlander van Jumbo-Visma te snel voor de Belgische topsprinter Jasper Philipsen.

16 augustus