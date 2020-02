Vurnon Anita vervolgt loopbaan bij CSKA Sofia

Sterke kwalifica­tie voor Herlings en Van de Moosdijk in Groot-Brittannië

16:47 Jeffrey Herlings heeft de vierde startpositie gepakt voor de openingswedstrijd van het WK Motorcross. Tim Gajser was de snelste man, al vroeg in de training, die werd geteisterd door sneeuw en regen. Roan van de Moosdijk was in de MX2 dichtbij de pole.