Waanzinnige goal nadat keeper mee naar voren gaat: juist de andere doelman scoort met uittrap van negentig meter

Dit is de reden dat voetbal­lers geen bitje dragen, maar andere sporters wel

In veel contactsporten zie je het: bitjes. Een hulpmiddel om het gebit te beschermen. In het profvoetbal komt die bijna niet voor. Tóch raken ook voetballers weleens een tand kwijt door een harde bal of een stevig duel waarbij het gebit wordt geraakt. De grote vraag is dan ook: waarom dragen voetballers geen bitjes?