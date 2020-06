Waarom de FIFA ingreep na ‘de schande van Gijón’

Tijdens de laatste speelronde van de groepsfase van het WK 1982 in Spanje deed zich een situatie voor die zich daarna nooit meer zou herhalen. Voor aanvang van West-Duitsland - Oostenrijk stond namelijk vast dat beide landen zich zouden plaatsen voor de knock-outfase als de Duitsers met één of twee goals verschil zouden winnen. Bij elke andere uitslag zou een van beide landen naar huis moeten en was Algerije de lachende derde. De Noord-Afrikanen hadden hun laatste groepsduel een dag eerder afgewerkt.