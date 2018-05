Waarom HC Den Bosch dit seizoen opnieuw landskampioen wordt

Het is geen verrassing meer. De vrouwen van HC Den Bosch bereiken opnieuw de finale van de play-offs en opnieuw is Amsterdam de tegenstander. Vijf redenen waarom HC Den Bosch ook dit seizoen - opnieuw - landskampioen wordt.

Appeltje te schillen met Amsterdam

Een maand geleden, 8 april 2018. In de strijd om plaats één in de reguliere competitie doet Amsterdam iets, wat niet iedereen aan zag komen. Het won in eigen huis met 3-1 van de Bossche dames. Hiermee eindigt niet HC Den Bosch, maar Amsterdam als koploper en heeft het zo de beste uitgangspositie in de play-offs. De Bossche dames hebben dus nog een appeltje te schillen met de hoofdstedelingen. Het was overigens de eerste hoofdklasse wedstrijd die verloren werd in 2,5 jaar. Voor het laatst verloor HC Den Bosch op 15 november 2015. Daarmee kwam het nieuwe record van een reeks van vijftig wedstrijden zonder verlies ten einde.

Goed met finales

HC Den Bosch speelt voor de 21e keer de finale van de play-offs. Van de 20 eerdere finales om de titel won de ploeg er 18. Alleen in 2008-2009 en 2012-2013 lukte dat niet. In 2009 en 2013 was het – inderdaad – Amsterdam die er met de landstitel vandoor ging. In het seizoen 1997-1998 stonden de Bossche dames voor het eerst in de finale. Toen won het van Amsterdam.

Amsterdam was 12 keer de concurrent, maar won slecht twee van die twaalf duels. Verder speelde de Bossche club finales tegen SCHC (2x, 2014 en 2015), Laren (4x, 2012, 2011, 2010 en 2003) en Rotterdam (2x, 2001 en 2002).

Beste statistieken

De statistieken liegen er niet om: HC Den Bosch maakte gedurende de reguliere competitie 77 doelpunten, het hoogste aantal van allemaal. Ook is de Bossche ploeg het minst gepasseerd. Goalie Josine Koning kreeg er slechts 12 om haar oren, in 22 wedstrijden. Amsterdam scoorde als runner-up zeventig keer in totaal. Ook staat het op een tweede plaats wat het aantal tegendoelpunten betreft: sluitpost Anne Veenendaal werd 16 keer gepasseerd.

Mooi afscheid Verbruggen

Het is de allerlaatste play-off-finale voor Marlies Verbruggen. Zij is tot dusver de enige speelster die er na dit seizoen een einde aan breidt bij HC Den Bosch. Met haar 28 jaar sluit ze haar hockeycarrière af na de EHCC (EuroHockey Club Cup) in Londen. De goalgetter doet graag het kunstje van Maartje Paumen na. Paumen verliet HC Den Bosch vorig seizoen met de Europese titel én de landstitel.

Scorende Welten

Lidewij Welten is terug en on fire. De aanvaller van Den Bosch kampte met een vervelende achillespeesblessure, maar herstelde precies op tijd voor de play-offs. Dat Welten weer fit is duidelijk: de spits scoorde de 0-1 in het eerste duel tegen SCHC en maakte er twee in het tweede duel (4-2). Met drie doelpunten is zij topscoorder in de play-offs. Teamgenoot Verbruggen maakte de andere twee goals. Kitty van Male maakte voor Amsterdam de meeste doelpunten deze play-off-serie. Van de vijf doelpunten maakte Van Male er drie.

