Waarom Patrick Kluivert een beuk gaf aan Lorenzo Staelens

In de nazomer van 1999 speelt het Nederlands elftal in de Kuip een oefeninterland tegen België. Het wordt een merkwaardig schouwspel vol kaarten en doelpunten, als een bokspartij waarin beide vechters de dekking vergeten en elkaar om beurten een klap verkopen. Het eindigt in 5-5. Patrick Kluivert scoort die avond driemaal en vooral zijn eerste doelpunt valt op. De spits kan voor een leeg doel binnentikken, maar wacht plagerig enkele tellen voor hij dit doet. Even een rekening vereffenen.

Die rekening stond open sinds 13 juni 1998, toen de lage landen elkaar troffen in de eerste WK-groepswedstrijd. Een duel dat in 0-0 eindigde en waarvan eigenlijk slechts één moment is blijven hangen: in de 80ste minuut lag plotseling Lorenzo Staelens op de grond. Scheidsrechter Pierluigi Collina vroeg aan zijn assistent wat er was gebeurd en die beeldde uit wat de tv-kijkers even later in de herhaling zouden zien: Patrick Kluivert had de Belg een zijwaartse elleboogstoot op de borst gegeven. Collina bestrafte de Oranje-spits met een rode kaart.