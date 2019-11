Waarom voor Ajax vanavond niet bijster veel op het spel staat

De rekenmeesters hebben de afgelopen weken hun tanden gezet in groep H van de Champions League. De stand in de poule van Ajax heeft namelijk het meeste weg van een wiskundevraagstuk.

Eén ding staat vast: voor Ajax valt er vanavond niet zoveel te halen. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan zich deze speelronde niet plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League, en kan evenmin uitgeschakeld worden. Welke uitslagen er ook op de scoreborden verschijnen.

Voor de Amsterdammers draait vrijwel alles om de wedstrijd over twee weken, thuis tegen Valencia. De uitslagen van vanavond hebben daar weinig invloed op. Een thuiszege op Valencia betekent plaatsing voor de volgende ronde van de Champions League, en een nederlaag tegen de Spanjaarden kan fatale gevolgen hebben. De wereld had er voor Ajax dus heel anders uitgezien als speelrondes 5 en 6 in omgekeerde volgorde waren afgewerkt. Dan had vanavond veel meer op het spel gestaan.

Woensdag 27 november

• Valencia - Chelsea (18.55 uur)

• Lille - Ajax (21.00 uur)



Dinsdag 10 december

• Ajax - Valencia (21.00 uur)

• Chelsea - Lille (21.00 uur)

Winnaar Valencia - Chelsea plaatst zich

Voordat om 21.00 uur in Lille wordt afgetrapt, neemt Valencia het om 18.55 uur op tegen Chelsea. Gunstig voor Ten Hag en zijn spelers zou je denken, omdat zij de uitslag van het andere duel bij aanvang van hun wedstrijd al weten. Maar ook hier geldt dat de duels eigenlijk geen invloed op elkaar hebben. De winnaar van Valencia - Chelsea plaatst zich namelijk voor de knock-outfase van de Champions League. Dat is een rekenkundige zekerheid.

Overwinteren

Staat er vanavond dan helemaal niets op het spel voor Ajax? Jawel, de Amsterdammers kunnen zich in Lille al verzekeren van Europese overwintering. Alleen bij een dikke nederlaag wordt dat feestje nog even uitgesteld, in alle andere scenario's trekt Ajax het al in speelronde 5 over de streep. Maar of het feest dan vervolgens verdergaat in de Champions League of de Europa League, wordt nog altijd tegen Valencia bepaald.

De scenario's voor vanavond:

Scenario 1

• Valencia verslaat Chelsea

• Ajax verslaat Lille

Een gek scenario. Valencia staat tweede, maar is in tegenstelling tot koploper Ajax wél geplaatst voor de knock-outfase. Voor Chelsea is de situatie nijpend. Ajax en Valencia kunnen de Londenaren over twee weken met een salonremise naar de Europa League verbannen. Maar het is de vraag of Valencia daaraan wil meewerken. De Spanjaarden zijn immers al zeker van plaatsing en kunnen voor groepswinst gaan.

* geplaatst voor knock-outfase CL

** Europees uitgeschakeld

Scenario 2

• Valencia verslaat Chelsea

• Ajax speelt gelijk tegen Lille

Ook in dit scenario is Valencia geplaatst en zijn de Fransen klaar in Europa. Ajax en Chelsea gaan uitmaken wie er als tweede ploeg meegaat naar de achtste finales van de Champions League, waarbij de Nederlandse ploeg het in eigen hand heeft.

Scenario 3

• Valencia verslaat Chelsea

• Ajax verliest van Lille

Bij deze stand is Valencia geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League, en bungelt Lille aan een strohalm. De Fransen kunnen in dit scenario nog boven Ajax eindigen. Maar ook hier geldt dat de Amsterdammers het tegen Valencia volledig in eigen hand hebben.

Scenario 4

• Valencia en Chelsea spelen gelijk

• Ajax verslaat Lille

In dit scenario is Lille klaar en ligt de strijd om de bovenste drie plekken nog volledig open. Dat wordt in de zesde speelronde beslecht. Ajax heeft dan tegen Valencia aan een gelijkspel voldoende voor een ticket naar de achtste finales van de Champions League.

Scenario 5

• Valencia en Chelsea spelen gelijk

• Ajax en Lille spelen gelijk

Dit scenario wijkt nauwelijks af van het vorige scenario. Bij deze stand is Lille uitgeschakeld, en gaan de overige drie ploegen in de laatste wedstrijd strijden om de bovenste drie plekken. Ook hier heeft Ajax aan een gelijkspel tegen Valencia genoeg om bij de eerste twee te eindigen.

Scenario 6

• Valencia en Chelsea spelen gelijk

• Ajax verliest van Lille

Bij deze stand hangt het er een beetje van af. Als Ajax met 3-0 of erger heeft verloren, kunnen de Amsterdammers nog laatste worden in de poule. Als Ajax op basis van onderlinge duels Lille onder zich houdt, is Europese overwintering een feit. De ploeg van Ten Hag weet dan dat louter winst op Valencia volstaat voor een vervolg in de Champions League. Bij een gelijkspel tegen de Spanjaarden wordt Ajax in dit scenario derde.

Scenario 7

• Chelsea wint van Valencia

• Ajax wint van Lille

Ajax en Valencia gaan in dit scenario onderling uitmaken wie samen met Chelsea naar de tweede ronde gaat, en wie naar de Europa League moet. Let wel: als Chelsea in de laatste wedstrijd verliest van Lille, is Ajax bij elke willekeurige nederlaag tegen Valencia klaar in de Champions League. Dan eindigen drie ploegen op tien punten en worden de duels met Lille geschrapt. Ongunstig voor Ajax.

Scenario 8

• Chelsea wint van Valencia

• Ajax en Lille spelen gelijk

Ook in dit scenario is Chelsea geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League en is Lille klaar in Europa. Ajax heeft aan een gelijkspel in de laatste wedstrijd tegen Valencia genoeg om zich net als Chelsea te plaatsen.

Scenario 9

• Chelsea wint van Valencia

• Ajax verliest van Lille

Chelsea is ook bij deze stand zeker van overwinteren in het kampioenenbal, maar daaronder kan nog een hoop gebeuren. Als Ajax met dikke cijfers (3-0 of meer) klop heeft gekregen, kunnen Erik ten Hag en zijn spelers zelfs nog onder de Fransen eindigen. Aan de andere kant zijn de Amsterdammers in dit scenario bij een gelijkspel tegen Valencia zeker van de volgende ronde in de Champions League.