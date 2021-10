Wanhoop en mismoedigheid bij Noors wonderkind met 'explosiviteit van zwaarst denkbare vuurwerk’

PSV krijgt voor het eind van dit jaar een kapitaalin­jec­tie van minstens 30 miljoen euro

18 oktober Met een netto-verlies van 23 miljoen euro kende PSV vorig seizoen in financieel opzicht op het eerste oog een dramatisch jaar. In Eindhoven is absoluut geen sprake van paniek omdat die dikke min verklaarbare oorzaken heeft, zoals de impact van de corona-pandemie en het laat op gang komen van de transfermarkt in de afgelopen zomer. PSV gaat daarnaast financieel een nieuwe fase in en krijgt voor het einde van dit kalenderjaar een kapitaalinjectie van minstens dertig miljoen.