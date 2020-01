Wanneer sluiten de transfermarkten?

Macri benoemd tot voorzitter FIFA Foundation

20:28 Mauricio Macri, oud-president van Argentinië, is benoemd tot voorzitter van de FIFA Foundation. De wereldvoetbalbond besloot in 2018 het fonds op te zetten om sociale veranderingen op gang te brengen. ,,Mauricio is de ideale kandidaat om dit project te gaan leiden”, liet FIFA-voorzitter Gianni Infantino weten.