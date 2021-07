Warm onthaal Ronaldo in Turijn: transfer lijkt van de baan

De vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar zou een ontmoeting hebben met coach Massimiliano Allegri en de clubleiding in een poging een einde te maken aan de geruchten over een eventuele transfer naar PSG. De voormalige ster van Real Madrid en Manchester United scoorde al 101 keer in 133 officiële wedstrijden voor Juventus, maar zijn toekomst is er onzeker.