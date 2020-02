Warmerdam in zomer transfervrij naar FC Utrecht

Video Engelse kranten lyrisch na droomde­buut Bergwijn: ‘Zéér veelbelo­vend’

13:40 Steven Bergwijn beleefde zondag een droomdebuut bij Tottenham Hotspur. Met een schitterend doelpunt leidde de oud-PSV’er de overwinning van Spurs op landskampioen Manchester City in (2-0). De Engelse kranten tonen een dag later hun bewondering over de entree van de 22-jarige vleugelspeler, die deze winter voor 32 miljoen overkwam vanuit Eindhoven.