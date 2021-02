Was Boateng schuldig aan mishandeling van zijn overleden ex-vriendin? Dat wordt nu opnieuw uitgezocht

Wegens het vermoeden van die mishandeling is op 20 december 2019 al een procedure gestart. Volgens informatie van Bild zou de achtergrond van het onderzoek een incident op 3 oktober 2019 zijn geweest. In juni 2020 werd het onderzoek echter stopgezet. De reden daarvan: Kasia Lenhardt wilde destijds niet ‘meer belastende informatie’ geven.



Toch wordt de zaak nu verder onderzocht, zo vertelt Anne Leiding van het openbaar ministerie van München aan Bild. ,,De procedure is hervat op 10 februari, omdat we in de loop van het overlijdensonderzoek in Berlijn nieuwe informatie ontvingen die aanwijzingen zou kunnen geven. De onderzoeken zijn nog niet afgerond.”

Volgens informatie van Bild zouden oudere verwondingen aan het oor van Kasia Lenhardt zijn gevonden tijdens de autopsie in de Charité in Berlijn. Eerder verschenen er al oude chatberichten van Kasia op internet Op foto’s van haar is een gescheurde oorlel te zien.

De afgelopen dagen zijn er ook op internet twijfels gerezen over de zelfmoord van Kasia. Deze zijn nu echter uit de weg geruimd door het parket van Berlijn. De voltooide autopsie toonde aan dat er geen bewijs is van moord. Bild vroeg de openbaar aanklager van Berlijn en Jérôme Boateng om een reactie, maar zij wilden niet reageren.

Relatiebreuk breed uitgemeten in Duitse pers

De 25-jarige Lenhardt was tot een week voor haar dood nog samen met Boateng. De 76-voudig Duits international maakte begin deze maand een einde aan de relatie, nadat zijn vriendin onder invloed van alcohol een ongeluk veroorzaakte in zijn Mini Cooper. In een verklaring liet de voormalig speler van Manchester City weten ‘dat het tijd was om verantwoordelijkheid te nemen’.

,,Zoals bekend heb ik mijn relatie met Kasia Lenhardt stopgezet. Onze wegen zijn vanaf nu gescheiden en hoewel het zeer spijtig is, is het de beste keuze voor mij en mijn familie”, aldus Boateng, die in totaal 15 maanden samen was met het model. ,,Ik moest deze stap wel nemen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan iedereen die ik heb gekwetst, in het bijzonder mijn ex-vriendin Rebecca en onze kinderen.”

Lenhardt herkende zich niet in de verklaring en beschuldigde haar voormalige vriend van ‘leugens en voortdurende ontrouw’. ‘Dit is waar je de grens trekt’, schreef ze in haar laatste post op Instagram. En in haar stories: ,,Ik maakte een einde aan onze relatie vanwege al jouw leugens en ontrouw. Maar, ik wens je al het allerbeste!” Boateng reageerde daarop weer met een forse beschuldiging. ,,Kasia werd mijn vriendin, nadat ze eerst de relatie met mijn ex-vriendin Rebecca om zeep had geholpen en ze mij chanteerde. Ik besloot desondanks om te blijven en het te proberen met haar”, zei hij tegen het Duitse blad Bild.

De ruzie tussen de twee liep uit op een groot mediacircus, waarbij ook de ex-vrouw van Boateng betrokken raakte. Ze bevestigde het verhaal van de voetballer en beweerde dat Lenhardt haar man in 2020 had afgepakt. ,,Als ze graag het slachtoffer wil spelen, zal ik alles publiceren wat ik in bezit heb, alle bewijzen”, schreef ze. ,,Kasia heeft mijn familie vernietigd voor haar eigen gewin. Ik laat haar Jérôme ook niet vernietigen. Ik laat haar niet het slachtoffer spelen. Ze heeft genoeg schade aangericht.”

Volledig scherm © EPA