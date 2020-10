Wat een ontknoping! Drama voor Jansen bij enorme stunt Tamp Bay Rays

world seriesEen legendarische World Series-wedstrijd waarover nog jaren zal worden gesproken, eindigde voor Los Angeles Dodgers closer Kenley Jansen vannacht met een mislukte save in een drama. De Oranje-international zag in een thriller vol plotwendingen hoe Tampa Bay Rays voor een geweldige stunt zorgde: 8-7.

Bij 7-6 voor de Dodgers kwam de 33-jarige Jansen in de tweede helft van de negende inning op de heuvel om de overwinning veilig te stellen. Maar de ervaren pitcher slaagde er niet in om zijn ploeg aan een 3-1 voorsprong in de best-of-seven serie te helpen. Niet Jansen, maar de onbekende Rays-pinchhitter Brett Phillips werd de grote held van Game 4.

Volledig scherm Randy Arozarena (l) beslist de wedstrijd, Kenley Jansen (74) weet dat hij verslagen is. © USA TODAY Sports

Voor de closer uit Curaçao ging het mis toen hij met twee man uit opnieuw oog in oog kwam te staan met zijn kwelgeest Randy Arozarena. De Cubaan had een dag eerder een homerun geslagen tegen Jansen, al was dat toen bij een 6-1 voorsprong geen al te groot probleem. Verder dan die ene klap van Arozarena kwamen de Rays namelijk niet (6-2).

Maar nadat hij Kevin Kiermaier een honkslag had moeten toestaan, vergrootte Jansen de zorgen van de Dodgers toen hij ook Arazorena met vier wijd moest laten lopen. In zijn eerste optreden deze World Series had Phillips vervolgens aan een honkslag genoeg om Kiermaier binnen te slaan.

Jansen kon wel door de grond zakken. Tot ieders verrassing werd het niet alleen gelijk, een fout van catcher Will Smith zorgde ervoor dat Arozarena meteen ook het beslissende punt kon binnenglijden. De Cubaan was al weer op weg terug naar het derde honk toen hij zag dat de aangooi van Max Muncy door Smith werd gemist. Voordat hij kon voordat hij kon worden uitgetikt, raakte Arozarena met zijn hand de thuisplaat waarna de uitzinnige Rays konden gaan feesten.

In de nacht van maandag op dinsdag staat game 5 op het programma. ,,Dit is een fantastische teamprestatie’’, aldus een dolblije Phillips. ,,We hebben iedereen keihard nodig gehad. Dat is zo speciaal aan deze ploeg. We moeten het niet van één sterspeler hebben, iedereen is belangrijk. En man, wat is honkbal toch fantastisch.’’

Volledig scherm Een dolblije Brett Phillips van Tampa Bay Rays © AFP

Volledig scherm Tampa Bay viert feest © AFP