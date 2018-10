Wat is er straks allemaal mogelijk voor Bertens?

WTA FinalsKiki Bertens is niet van plan haar rekenmachine tevoorschijn te toveren op de laatste dag van de groepsfase van de WTA Finals, maar de scenario’s zijn talrijk en alle tennissters in de rode groep maken nog kans op een plek in de halve eindstrijd. Bertens speelt om 10.00 uur tegen Naomi Osaka, daarna nemen Sloane Stephens en Angelique Kerber het nog tegen elkaar op.

Illustratief voor de spanning: Osaka verloor haar eerste twee duels in Singapore, maar voor de Japanse winnares van de US Open staat de deur nog op een kier in Singapore.

De 21-jarige Osaka is de tegenstandster van Bertens. De Nederlandse moet in principe winnen om de halve finales te halen. Mocht dat niet lukken, dan is er nog een ontsnappingsroute: als ze verliest in drie sets en Sloane Stephens in drie sets wint van Angelique Kerber, kan Bertens nog op basis van het gamegemiddelde door gaan.

Als Bertens in twee sets wint, is ze gegarandeerd door. Wint ze in drie sets, dan kan ze nog uitgeschakeld worden. Als Kerber namelijk in drie sets wint van Stephens, dan gaan Stephens, Kerber en Bertens op gamegemiddelde uitmaken wie er mogen blijven (twee van die drie) en wie er naar huis moet.