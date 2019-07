Waterpolosters openen met ruime zege op WK

Video Rasaanval­ler De Gendt imponeert met ritzege, Alaphilip­pe weer in het geel

13 juli Thomas De Gendt heeft op indrukwekkende wijze de achtste etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg van Lotto Soudal bleef in Saint-Étienne als enige over van een vroege kopgroep en hield in de slotfase de Franse renners Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe, die wel het geel overneemt van Giulio Ciccone, nipt achter zich.