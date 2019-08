Watford grijpt naast Steven Bergwijn, Sevilla blijft jagen

Ondertussen blijft Sevilla wél nog volop jagen op de Oranje-international, die naar verluidt zo’n 40 miljoen euro moet kosten. De Spaanse subtopper wil miljoenen meer betalen dan het eerdere bod van 25 miljoen euro, maar het is nog niet genoeg om PSV over de streep te trekken. De Spanjaarden zijn al langere tijd in de race om Bergwijn over te nemen en de international is van die belangstelling gecharmeerd. Hij laat het zakelijke stuk van zijn carrière volledig over aan zijn management, in de persoon van zaakwaarnemer Fulco van Kooperen, en focust zich honderd procent op het voetbal.



Bergwijn is de afgelopen periode ook gekoppeld aan een transfer naar Ajax, maar vooralsnog speelt hij gewoon bij PSV en hij wil zich volle bak inzetten voor de Eindhovenaren. Sinds zijn veertiende is Bergwijn actief bij PSV en drie jaar later brak hij door. Donderdagavond probeert hij met de Eindhovenaren een grote stap te zetten naar kwalificatie voor de play-offs van de Europa League voor dit seizoen. In het Noorse Haugesund moet PSV een goede uitgangspositie voor de return van volgende week (tegen FK Haugesund) zien neer te zetten.