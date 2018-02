Wawrinka dendert door naar halve finale in Sofia

De winnaar van drie grandslamtoernooien maakte vorige maand op de Australian Open zijn rentree, nadat hij afgelopen jaar twee operaties aan zijn knie had moeten ondergaan. Wawrinka was zonder spelritme naar Melbourne gekomen en strandde al in de tweede ronde.

In Montpellier bereikte de nummer één van de plaatsingslijst ook de laatste vier. De Belg David Goffin klopte het Russische toptalent Karen Chatsjanov in twee sets: 6-4 6-4. Goffin treft nu Richard Gasquet, drievoudig winnaar in Montpellier (2013, 2015 en 2016). De Fransman hoopt voor het zesde jaar op rij de finale te halen van het toernooi in eigen land. Gasquet was in de kwartfinale de Bosniër Damir Dzumhur duidelijk de baas (6-4 6-2).