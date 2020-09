Wawrinka in Parijs naar derde ronde

Ook doorgaan Amstel Gold Race in gevaar: ‘Het wordt retespan­nend’

12:41 Na het schrappen van het Nederlandse gedeelte van de BinckBank Tour, is ook de Amstel Gold Race (op 10 oktober) in de gevarenzone terecht gekomen. ,,Het wordt retespannend. Meer kan ik er voorlopig niet over zeggen”, zei organisator Leo van Vliet woensdagochtend tussen alle vergaderingen en besprekingen door over de kans dat de klassieker over anderhalve week gereden gaat worden.