Wawrinka wint challengertoernooi in Praag

De nummer 17 van de wereld was in de finale de Rus Aslan Karatsev, die in de openingsronde Robin Haase versloeg, met 7-6 (2) 6-4 de baas. Het betekende voor de 35-jarige Wawrinka zijn eerste challengertitel in tien jaar. In 2010 zegevierde hij in eigen land, in Lugano. Wawrinka mag door zijn titel ruim 18.000 euro bijschrijven. Hij sloeg in totaal al zo'n 30 miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar.



Wawrinka is de komende twee weken een van de afwezigen tijdens het masterstoernooi van Cincinnati en de US Open.