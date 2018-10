Wawrinka zet punt achter pechseizoen

Wawrinka start ook niet op het Masters-toernooi van Parijs, waardoor hij een punt achter het seizoen heeft gezet, meldt Bild.



Wawrinka kampte in de afgelopen anderhalf jaar met problemen aan zijn linkerknie en viel ver terug op de ATP-ranking. In januari maakte hij zijn rentree, maar hij kreeg daarna weer last van zijn knie. In 2018 bereikte de Zwitser één keer de halve finale. Dat was in september in Sint-Petersburg, waar hij werd uitgeschakeld door de Slowaak Martin Klizan. Wawrinka staat 68e op de wereldranglijst.