Wayne Rooney in opspraak na foto's met schaars geklede dames: ‘Ik ben erin geluisd’

Op sociale media stond het er gisteren plots vol van: foto’s van een duidelijk aangeschoten Wayne Rooney, in het gezelschap van twee blonde dames in een club in Manchester. Op een ervan is te zien hoe hij met een van hen wel erg close is, terwijl het beeldmateriaal ook suggereert dat het feestje nadien werd verdergezet in een hotelkamer. Al kan er moeilijk nog van een feestje gesproken worden: Rooney zelf zit te slapen, terwijl de dames nog snel een selfie met hem scoren.



De beelden werden, volgens het Engelse Daily Mail, afgelopen zaterdag gemaakt - toen de clubs voor het eerst in bijna vijftien maanden de deuren nog eens open mochten opengooien in Engeland. Rooney is niet van plan het hierbij te laten. De gewezen spits claimt dat ,,hij er is ingeluisd” en heeft alvast zijn advocaten de opdracht gegeven een klacht in te dienen. Zowel in de entourage van Rooney zelf, als bij Derby County (waar hij op dit moment dus coach is, red.) was niemand bereikbaar voor commentaar.



Rooney is getrouwd met jeugdliefde Coleen en samen hebben zij vier kinderen.