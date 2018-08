'We hebben niet een heel seizoen goed gespeeld voor maar twee wedstrijdjes'

Paire beboet voor driftig gedrag

11:24 De Franse tennisser Benoît Paire is beboet met ruim 14.000 euro voor zijn driftbui in de eerste ronde van het toernooi in Washington. De nummer 55 van de wereld sloeg uit frustratie over een gemiste bal drie rackets kapot. De tennisorganisatie ATP legde hem de geldstraf op voor hoorbaar vloeken en onsportief gedrag.