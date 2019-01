Weet jij wie er sinds 1990 Australian Open hebben gewonnen?

Uitslagen Dakar Rally, etappe 8: Brabec (leider motoren) uit de strijd

15:01 Traditiegetrouw is etappe 8 van de Dakar Rally de Super Ica. De snelste tien motoren, tien auto's en vijf trucks van de zevende etappe starten dinsdag in een kopgroep voor het veld. De special stage gaat over 361 kilometer naar Pisco.