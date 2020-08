Weghorst komt eerdere uitglijder met Wolfsburg niet te boven

Wolfsburg is er vanavond niet in geslaagd de kwartfinale van de Europa League te bereiken. Tegen Sjachtar Donetsk ging de club van Wout Weghorst met 3-0 onderuit.

Het was vanavond steeds net niet voor Wout Weghorst, die in de heenwedstrijd al een uitglijder had. De Nederlandse spits ging toen bij het nemen van een strafschop onderuit en schoot vervolgens huizenhoog over. Mede door die pijnlijke misser kon Sjachtar Donetsk vlak voor de corona-onderbreking in Duitsland winnen.

Weghorst had vanavond met zijn ploeg alleen daardoor al een zware kluif aan Sjachtar, dat ‘thuis’ gewend is aan weinig of geen toeschouwers. Vanwege de spanningen in het land speelt de club nog altijd niet in de eigen Donbass Arena. Nu was het Olympisch Stadion in Kiev het decor. Weghorst kwam er nauwelijks in het stuk voor.

De ploeg met de vele Brazilianen swingde wél voor de lege tribunes. Sjachtar was zichtbaar vol vertrouwen nadat het onlangs voor de vierde keer op een rij kampioen van Oekraïne was geworden. Er was ook controle tegen Wolfsburg, dat twee keer moest scoren na de 1-2 nederlaag van 12 maart. Ondanks het felgroene tenue, was het optreden kleurloos.

De Duitsers, zonder de geschorste sterkhouder Renato Steffen, kwamen in de eerste helft zeker drie keer goed weg. Júnior Moraes, Marlos en Mykola Matviejenko waren allen dicht bij de waarschijnlijk beslissende 1-0, maar ze lieten Wolfsburg in leven.

De Duitsers konden zo toch nog een beetje hoop houden op een eerste kwartfinale in Europa’s tweede toernooi sinds 2015. Een jaar daarop haalde Wolfsburg zelfs de kwartfinale van de Champions League. Maar in de industriestad, bekend van autofabrikant Volkswagen, zijn het nu andere tijden.

Met Weghorst als wilskrachtige aanvalsleider plaatste de club zich vorig seizoen weer eens voor Europees voetbal, een prestatie die in de afgelopen competitie ook nét lukte met een zevende plek in de Bundesliga.

Vooral na de herstart was Weghorst met zijn doelpunten vaak doorslaggevend. Hij maakte er tot vanavond vijf in acht wedstrijden en was met in totaal twintig doelpunten de meest trefzekere Nederlander in een topcompetitie.

Vanuit Engeland kwamen er berichten dat Newcastle United en Arsenal wel oren zouden hebben naar de lange spits, die criticasters vaker verbaasde. Het zou deze zomer de volgende stap omhoog kunnen zijn na FC Emmen, Heracles, AZ en dus Wolfsburg.

De kans om zich nu nog meer in de kijker te spelen, zit er niet meer in. Toen Wolfsburg bij 0-0 in de slotfase nog eens extra aanzette, profiteerde Sjachtar maximaal. Het scoorde het drie keer in drie minuten. En dus zit het Europese avontuur voor Weghorst en Wolfsburg er één wedstrijd na de hervatting alweer op. Ook vanwege die uitglijder op 12 maart.