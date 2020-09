Weghorst trefzeker voor Wolfsburg, spektakel in Servië en PSV volgende week naar Slovenië

Weghorst opende de score in de 21ste minuut. Na iets meer dan een half uur maakte Maxence Lacroix er 2-0 van. Nog voor rust had de thuisclub iets terug kunnen doen, maar Eduart Rroca miste een strafschop. Een kwartier voor tijd maakte Weghorst zijn tweede en Wolfsburgs derde. In de slotminuten zorgde Admir Mehmedi voor nummer vier. Weghorst speelde de hele wedstrijd. Wolfsburg begint het seizoen in de Bundesliga zondag met de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen.



Het grootste spektakel in de tweede voorronde van de Europa League was er donderdagavond in Servië. Daar stond het na 120 minuten voetballen 6-6 bij het duel tussen TSC Bačka Topola en FCSB, het voormalige Steaua Boekarest. De thuisploeg maakte met negen man twee keer gelijk in de verlenging, maar ging in de strafschoppenserie uiteindelijk toch ten onder tegen de Roemenen: 4-5. Het was voor het eerst bij een Europese wedstrijd ooit (meer dan 24.000 wedstrijden) dat beide teams minimaal vijf keer scoorden.