Weinig problemen voor Celtic, ex-Ajacied door met AIK Stockholm

Weinig problemen voor Celtic

Net als in Sarajevo (1-3 winst) kende Celtic in eigen huis weinig problemen met de tegenstander uit Bosnië en Herzegovina. Op Celtic Park kwamen de bezoekers nog wel langszij na een uur spelen, maar dan nog zou Sarajevo twee keer moeten scoren. Daarin slaagden ze niet. Een kwartier voor tijd werd het duel definitief beslist. Celtic door naar de tweede ronde.

Sigthorsson, Mets en Elyounoussi door

Drie spelers met een eredivisieverleden: Kolbein Sigthorsson (ex-Ajax), Karol Mets (ex-NAC) en Tafik Elyounoussi (ex-Heerenveen) namen het met hun AIK Stockholm op tegen Ararat-Armenia. De Zweedse ploeg had na de nederlaag (1-2) in Armenië iets goed te maken. Dat deed Stockholm ook. Het duel eindigde in 3-1. Mets en Elyounoussi speelden de gehele negentig minuten, Sigthorsson kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen, toen het doek voor de bezoekers al was gevallen. .

Volledig scherm Tarik Elyounoussi (ex-Heerenveen) wordt getorpedeerd. © BSR Agency

Lukoki uitgeschakeld

In de eerste wedstrijd speelde Jody Lukoki (ex-Ajax, -Cambuur en -PEC Zwolle) nog mee bij Ludogorets, zijn rol bleef wel beperkt op bezoek bij Ferencvaros (2-1 verlies). In Bulgarije bleef de vleugelaanvaller negentig minuten op de bank. Ook woensdagavond verloor Ludogorets, dat ook nog eens met tien man eindigde en een penalty miste in de eerste helft. Ditmaal met 2-3. Geen Champions League-voetbal dus voor de voormalig eredivisionist.

Twee keer vissen voor Halldorsson

Vier seizoenen geleden speelde Hannes Halldorsson nog in de eredivisie bij NEC, woensdagavond keepte hij bij het IJslandse Valur. Met zijn ploeg moest de doelman een 3-0 nederlaag zien weg te poetsen tegen Maribor. In die missie slaagde Valur niet. Ook nu werd verloren. Schrale troost: de keeper hoefde nu maar twee keer te vissen, 2-0.

Deceptie De Kamps en Abena

Zo dichtbij, maar ook zo ver weg. Joeri de Kamps en Myenty Abena bereikten met Slovan Bratislava de tweede voorronde van het miljardenbal niet. Met de blessuretijd in aantocht stonden de Nederlanders met één been in de tweede ronde door een eigen doelpunt. Maar diep in blessuretijd maakte Sutjeska alsnog gelijk: 1-1. Verlengen. In de verlenging werd niet gescoord dus viel de beslissing na strafschoppen. De thuisploeg hield het hoofd iets koeler en ging zo door naar de tweede voorronde. De Kamps en Abena, die wel de strafschop benutte, bleven in mineur achter.

Volledig scherm Myenty Abena benut zijn strafschop tijdens de uiteindelijk verloren penaltyreeks. © Getty Images