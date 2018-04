Wenger: Vertrek bij Arsenal was niet mijn beslissing

Vrijdag werd bekend dat de Fransman aan het eind van het seizoen de club gaat verlaten, ondanks dat hij nog een doorlopend contract heeft van een jaar.



,,Ik concentreer me op wat ik elke dag moet doen, zo heb ik altijd gewerkt'', aldus Wenger op de persconferentie voor het duel in de halve finale van de Europa League met Atlético Madrid.



De 68-jarige Fransman zei in de toekomst zeker te willen blijven werken, maar is volgens eigen zeggen niet klaar om zich op dit moment aan 'iets anders' te verbinden.

Wenger wil een mooi afscheid als coach van Arsenal. ,,Mijn trots zegt me dat ik tot de laatste dag mijn uiterste best zal doen. Ik weet niet of er een 'perfect goodbye' is. Maar deze spelersgroep verdient iets bijzonders. Dat wil ik ze graag geven.''

Na 22 jaar vertrekt Wenger uit Londen. Zijn doel is duidelijk: hij wil de Europa League winnen. Daarmee zou hij met de club in de voetsporen treden van Manchester United, dat vorig seizoen in de eindstrijd Ajax versloeg.