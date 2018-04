Wennemars met helikopter van berg gehaald, QuickStep gaat met die banaan

Maikel Smits geniet en pakt de etappezege

9:58 Met een grijns van oor tot oor was Maikel Smits over de finish gekomen van de 403 kilometer lange zevende etappe van de Morocco Desert Challenge. De lach was niet alleen vanwege de zekerheid dat hij de etappe had gewonnen én als eerste over de streep kwam na opnieuw een spannend duel met klassementsleider Mario Patrao, maar ook omdat Smits met volle teugen had genoten van de rit.