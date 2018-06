Wens Basacikoglu ingewilligd met transfer naar Kayserispor

Basacikoglu (23) tekent voor drie jaar in Turkije. Hij speelde sinds 2014 in De Kuip, maar wist nooit een basisplaats te veroveren. Meestal was hij invaller. Hij kwam tot 103 officiële wedstrijden en met Feyenoord won hij de landstitel, tweemaal de KNVB-beker en de Johan Cruijff-Schaal.



,,Hij had wat ons betreft zeker nog bij Feyenoord kunnen blijven", stelt Martin van Geel op de clubwebsite van Feyenoord. De technisch directeur heeft er echter begrip voor dat Basacikoglu zijn kans wil grijpen om in Turkije wél basisspeler te worden.