Wereldelftal van het Jaar: de genomineerden

Het voetbaljaar 2018 leverde weer zoveel moois op. De swingende Rode Duivels op het WK. De opmars van Liverpool in Europa waar alleen Real Madrid nog een stokje voor kon steken. Atlético Madrid dat in de Europa League ijzersterk voor de dag kwam. Manchester City, Kroatië, Frankrijk en zelfs Rusland. Wij willen uw hulp bij het samenstellen van een wereldelftal over 2018. Welke elf voetballers zou u opstellen? En welke trainer zou deze ploeg moeten leiden?

Het team speelt in een 4-3-3-systeem. Voor elke positie heeft deze krant een voorselectie gemaakt. Via deze website kunt u uw stem uitbrengen.

Trainers

Didier Deschamps (Fra, Frankrijk)

Nee, sprankelend spelen de ploegen van Deschamps zelden. Maar Frankrijk is wél wereldkampioen. En ja, met geweldige spelers. Maar hoeveel trainers faalden er niet met een geweldige selectie?

Ronald Koeman (Ned, Oranje)

We telden niet meer mee, alles moest anders. Met een Duitser aan het roer of in elk geval met heel veel vernieuwing. Koeman hield het simpel en gaf Oranje in 2018 weer een mooie plek bij de elite.

Zinedine Zidane (Fra, Real Madrid)

Zidane heeft een jaar rust. Na 2,5 jaar bij Real Madrid: driemaal de Champions League, eenmaal de Spaanse landstitel, twee Europese Super Cups, tweemaal de wereldbeker en een Spaanse Super Cup.

Pep Guardiola (Spa, Manchester City)

De records sneuvelden in rap tempo. Manchester City pakte de meeste punten in de Premier League. Het pakte het vroegst in het seizoen de titel. Maakte de meeste goals en boekte de meeste uitzeges.

Diego Simeone (Arg, Atletico Madrid)

De Argentijn zat bij de finale van de EL niet op de bank, na zijn rode kaart tegen Arsenal. Maar wat Atlético daar liet zien, was zijn werk. De Argentijn en de club vormen gewoon een unieke combinatie.

Keepers

Alisson Becker (Bra, Liverpool)

Met AS Roma haalde de Braziliaan de halve finale van de Champions League. Hij verdiende een transfer naar Liverpool, waar hij meteen naar behoren presteert. Ook international van Brazilië.

Hugo Lloris (Fra, Tottenham Hotspur)

Een blunder in de finale van het WK. Een probleem met justitie door zijn rijgedrag. Lloris deed niet alles goed in 2018, maar hij won wel het WK. En ook bij Spurs inmiddels weer in de juiste vorm.

Kepa Arrizabalaga (Spa, Chelsea)

Athletic Bilbao verdiende liefst 80 miljoen euro door de jonge keeper aan Chelsea te verkopen. De 24-jarige Spanjaard pikte de draad in Engeland razendsnel op. De keeper van de toekomst.

Jan Oblak (Slo, Atletico Madrid)

Won de Europa League, maar liet vooral weer zien dat hij tot de allerbeste keepers ter wereld behoort. De reactiesnelheid van de doelman van Atlético Madrid is en blijft ongekend.

Thibaut Courtois (Bel, Real Madrid)

Zijn vader huilde. Zoonlief werd door Real Madrid binnengehengeld en dat was een eer. Maar de Belg is één van de beste keepers ter wereld. Bij Chelsea, bij de Rode Duivels en bij Real Madrid.

Rechtsback

Daniel Carvajal (Spa, Real Madrid)

Spaanse topverdediger die bij Real Madrid maar op blijft komen aan de rechterkant. Viel weer uit in de Champions League finale net als twee jaar eerder. Maar was in 2018 wederom één van de besten.

Benjamin Pavard (Fra, VFB Stuttgart)

De ontdekking van het WK in Rusland. De jonge verdediger, nog altijd maar 22 jaar, die tegen Argentinië zo fraai scoorde, werd zomaar wereldkampioen en vervulde een fraaie hoofdrol.

Joshua Kimmich (Dui, Bayern München)

Pas 23 jaar. En hij had net zo goed een plekje op het middenveld kunnen verdienen. Grote meneer bij de kampioen van Duitsland en in het worstelende Duitse elftal. Kimmich kan eigenlijk overal spelen.

Dani Alves (Bra, Paris Saint-Germain)

Dani Alves is 35 jaar. Barcelona liet hem in 2016 gaan, maar de vervangers in Camp Nou hebben het gemis van de Braziliaan nog altijd niet weggenomen. Wil loopbaan afsluiten in de Premier League.

Kyle Walker (Eng, Manchester City)

Hij kostte Manchester City liefst 57 miljoen want Pep Guardiola had hem nodig als opkomende flankverdediger. Bij de Engelse nationale ploeg speelde hij tijdens het WK in het centrum.

Centrale verdediger rechts

John Stones (Eng, Manchester City)

IJzersterk in de lucht, sterk in de duels en prima aan de bal. Stones is een steunpilaar voor Manchester City en voor de Engelse nationale ploeg. Pikt bovendien zijn goaltjes mee.

Raphael Varane (Fra, Real Madrid)

Virgil van Dijk noemt Raphael Varane als de beste verdediger ter wereld. Hij miste het EK in eigen land, maar nam sportieve wraak. De Champions League en de wereldtitel 2018 staan nu op zijn CV.

José Maria Gimenez (Uru, Atlético Madrid)

De spijkerharde international van Uruguay verwierf bekendheid door ooit zijn hoofd voor de bal te gooien om een tegentreffer te voorkomen. Bij Uruguay en Atletico Madrid in 2018 in bloedvorm.

Gerard Piqué (Spa, FC Barcelona)

Topverdediger die naast zijn prima prestaties op het veld ook weer opviel door zich uit te blijven spreken voor een apart Catalonië. Bij de Spaanse ploeg gestopt, bij Barcelona nog altijd steunpilaar.

Kostas Manolas (Gri, AS Roma)

De Griek viel vooral op door zijn rake kopbal waardoor AS Roma wel verder ging in de Champions League en Barcelona niet. Al jaren een zekerheidje in de Serie A waar hij in hoog aanzien staat.

Centrale verdediger links

Sergio Ramos (Spa, Real Madrid)

Er zijn twee kampen als het om Ramos gaat. Het ene kamp roemt zijn kracht, prijst het feit dat doelpunten maakt en prijzen wint. Het andere kamp gruwelt van zijn vaak grove overtredingen.

Virgil van Dijk (Ned, Liverpool)

Bij NAC schreeuwden ze te veel tegen hem op een proeftraining. Willem II bood hem geen contract aan. Ajax, PSV en Feyenoord negeerden hem en Oranje lange tijd ook. Kijk nu eens waar hij staat.

Kalidou Koulibaly (Sen, Napoli)

Napoli sneuvelde weer in de Champions League, maar dat lag bepaald niet aan deze Senegalees. Via Metz en Racing Genk kwam hij bij Napoli. De halve Premier League aast nu op zijn handtekening.

Samuel Umtiti (Fra, Barcelona)

De scorende Fransman schakelde België uit. Maar ook zonder die treffer had hij een groot aandeel gehad in de wereldtitel van de Fransen. Ook bij Barcelona uitgegroeid tot een ijzeren verdediger.

Diego Godin (Uru, Atlético Madrid)

Op het WK spatte de passie er weer vanaf, al zal de droom om ooit door te dringen tot de finale niet meer uitkomen. Bij Atlético de grote man, de leider. Belangrijk bij de winst van de Europa League.

Linksback

Andrew Robertson (Scho, Liverpool)

In 2013 speelde Robertson nog in de derde divisie in Schotland bij Queens Park. De 24-jarige Schot, dit jaar ook al aanvoerder van de Schotse nationale ploeg, is bezig met een enorme opmars.

Jordi Alba (Spa, FC Barcelona)

Jordi Alba werd na het WK uit de Spaanse ploeg gekegeld, maar dat duurde niet lang. Aan de linkerkant bij Barcelona liet hij zich weer zien als in zijn beste dagen. Alba blijft de wereldtop.

Marcos Alonso (Spa, Chelsea)

De onvermoeibare Spanjaard, zoon van de voormalig international met dezelfde naam, kan het dus ook bij Chelsea in een viermansdefensie. Verdedigen, voorzetten afleveren en doelpunten maken.

Marcelo (Bra, Real Madrid)

Blijft van onschatbare waarde in de Spaanse hoofdstad. Weer de Champions League in zijn binnenzak. En ook voor Brazilië belangrijk, al leverde dat afgelopen zomer in Rusland geen prijs op.

Lucas Hernandez (Fra, Atletico Madrid)

Wereldkampioen en winnaar van de Europa League. Lucas Hernandez, ooit vooral centrumverdediger, kende een uitmuntend seizoen bij zijn club en met het nationale elftal.

Verdedigende middenvelder

N’Golo Kante (Fra, Chelsea)

Kampioen met Leicester City, kampioen met Chelsea. Wereldkampioen met Frankrijk. Wie de sterke N’Golo Kante in het elftal heeft staan, weet dat de bal altijd weer razendsnel in jouw bezit is.

Casemiro (Bra, Real Madrid)

Bij Real Madrid en bij Brazilië kunnen ze eigenlijk niet zonder de sterke middenvelder. Teamspeler Casemiro pakt altijd en overal ballen af. En af en toe grijpt hij zijn eigen moment om te scoren.

Sergio Busquets (Spa, Barcelona)

Al zo lang één van de beste verdedigende middenvelders op de wereld. Louis van Gaal riep dat al een keer luid en duidelijk in 2013. Sinds die tijd speelt hij nog altijd wekelijks een voldoende bij elkaar.

Jorginho (Ita, Chelsea)

Bij Napoli de grote regisseur. Toen zijn trainer Maurizio Sarri naar Chelsea ging, had hij twee eisen. De coach wilde blijven roken. En Jorginho moest mee om in Londen wekelijks de lijnen uit te zetten.

Toni Kroos (Dui, Real Madrid)

Een toelichting is al jaren overbodig. Bij Real Madrid pure klasse met een volle prijzenkast. Bij de Duitse ploeg liep het in 2018 allemaal minder. Al was Kroos een van de weinigen die wel presteerde.

Aanvallende middenvelder rechts

Saul Niquez (Spa, Atletico Madrid)

Hij was er bij toen Spanje tijdens het afgelopen WK faalde. Maar wel op de bank. Na het WK één van de steunpilaren die hij bij Atlético Madrid al jaren is. Met die club won hij de Europa League.

Luka Modric (Kro, Real Madrid)

Die avond in Nizhny Novgorod. Eerst de strafschop bij 1-1 in de verlenging tegen de Denen missen. En vervolgens in de strafschoppenserie wel gewoon scoren. Modric was op het WK de ultieme leider.

Ivan Rakitic (Kro, Barcelona)

De krachtpatser uit Kroatië was één van de redenen dat Kroatië uitgroeide tot een van de revelaties van het WK. Bij Barcelona ook weer succesvol met de landstitel. Al jaren op topniveau.

Georginio Wijnaldum (Ned, Liverpool)

In 2018 haalde Wijnaldum de finale van de Champions League. De onvermoeibare Rotterdammer nam ook Oranje op sleeptouw, met belangrijke goals tegen Duitsland en Frankrijk als hoogtepunten.

Kevin de Bruyne (Bel, Manchester City)

De Belg speelde een prachtig WK in Rusland met die schitterende treffer tegen Brazilië als hoogtepunt. Maar ook bij Manchester City heel vaak de grote man op het middenveld.

Aanvallende middenvelder links

Thomas Partey (Gha, Atletico Madrid)

Wie een fysiek sterkere middenvelder kent dan Partey, mag zijn vinger opsteken. De 25-jarige Ghanees is kandidaat om Afrikaanse voetballer van het jaar te worden. En dat is volkomen logisch.

Isco (Spa, Real Madrid)

De lieveling van het publiek in Madrid. Al lijkt het avontuur in de Spaanse hoofdstad wel richting het einde te lopen. Toch heel belangrijk voor Real Madrid in de succesvolle Champions League.

David Silva (Spa, Manchester City)

De 32-jarige Spanjaard, al sinds 2010 in dienst van Manchester City, is volgens trainer Pep Guardiola een cruciale schakel om tegenstanders in totale verwarring te brengen. En dat bewees hij in 2018.

Paulo Dybala (Arg, Juventus)

Bondscoach Jorge Sampaoli nam hem mee naar het WK in Rusland. Maar eenmaal daar nam de falende trainer zijn technicus wederom niet serieus. Bij Juventus in 2018 wel van grote waarde.

Christian Eriksen (Den, Tottenham Hotspur)

De Denen lieten tijdens het WK in Rusland weinig zien. Behalve als Christian Eriksen aan de bal kwam. De voormalig Ajacied heeft alles, zo bewijst hij ook wekelijks bij Tottenham Hotspur.

Aanvalslinie rechts

Lionel Messi (Arg, Barcelona)

In het shirt van Argentinië wilde het weer niet lukken. Geen wereldtitel in Rusland, meer een afgang. Bij Barcelona groots in La Liga. Niet zijn allerbeste seizoen, maar wederom van ongekende klasse.

Kylian Mbappe (Fra, Paris Saint Germain)

Pas deze maand wordt Mbappe 20 jaar oud. Het grote talent is een wereldster bij Paris Saint-Germain. En heeft inmiddels ook de wereldtitel op zijn CV staan na een prima WK in Rusland.

Riyad Mahrez (Alg, Manchester City)

Manchester City haalde de schitterende voetballer binnen. Na zijn toverwerk bij Leicester City laat hij het nu ook in de absolute top zien. Misschien wel de schakel die voor succes in Europa kan zorgen.

Mohamed Salah (Egy, Liverpool)

De snelle Egyptenaar van Liverpool liet in de Premier League en vooral in de Champions League zoveel moois zien, dat het bijna onmogelijk voor hem is om dat niveau ook in 2019 nog te halen.

Gareth Bale (Wal, Real Madrid)

De snelle aanvaller was lang niet altijd fit. Maar toen het er om ging stond hij er weer gewoon. Bijvoorbeeld tijdens de finale van de Champions League in Kiev. Met Wales minder succesvol.

Aanval centraal

Harry Kane (Eng, Tottenham Hotspur)

Goed op het WK, geweldig in de Premier League. Harry Kane is de ware leider bij zijn club en de nationale ploeg. Ook in de Champions League belangrijk. Zijn Spurs overwintert dit keer zelfs.

Antoine Griezmann (Fra, Atlético Madrid)

Griezmann won twee finales. De Europa League en de finale van het WK in Moskou. In beide finales was hij beslissend met zijn doelpunten. De kleine Fransman kende een prachtig kalenderjaar 2018.

Luis Suarez (Uru, Barcelona)

Zijn passie, zijn honger naar doelpunten. Ook in 2018 was het weer indrukwekkend. Bij Barcelona op weg naar de landstitel, maar ook bij Uruguay tijdens het WK in Rusland. Tot Frankrijk voorbij kwam.

Mauro Icardi (Arg, Internazionale)

Geen WK voor de flamboyante spits die Internazionale eindelijk weer eens naar de Champions League schoot. In de Serie A al jarenlang een ware doelpuntenmachine. Bij Argentinië niet in beeld.

Cristiano Ronaldo (Por, Juventus)

En opeens liep hij rond in de Serie A. Waar hij ondanks alle aantijgingen uit het verleden weer volop scoort. Zoals hij ook bij Real Madrid van ongekende waarde was bij de Champions League zegetocht.

Aanval links

Neymar (Bra, Paris Saint-Germain)

De duurste speler op aarde. Nog altijd. Maar op het WK leek de druk hem teveel te worden. Bij PSG eerst lang geblesseerd, maar in de Champions League dit seizoen op dreef. Parijs rekent op hem.

Leroy Sané (Dui, Manchester City)

Als Joachim Löw het over kon doen, zou hij dan Leroy Sané toch meenemen naar het WK? De aanvaller schijnt niet altijd bevlogen te zijn. Maar in de Premier League vaak een ware attractie.

Lorenzo Insigne (Ita, Napoli)

Rechtsbenig, maar onder trainer Carlo Ancelotti en eerder onder Maurizio Sarri een levensgevaarlijke linkerspits. Ondanks zijn geringe lengte nauwelijks af te stoppen in de Serie A.

Sadio Mané (Sen, Liverpool)

De Senegalees wisselde prachtige prestaties af met af en toe prutswerk. Toch sloeg de balans in 2018 door in het positieve. In de Champions League vaak bijzonder op dreef en bij veel goals betrokken.

Eden Hazard (Bel, Chelsea)