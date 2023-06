Wesley Koolhof bereikt achtste finales Roland Garros: ‘Grandslamtitel bij mannen is nu mijn grote doel’

Dit is het speelsche­ma van de US Darts Masters: pakt Michael van Gerwen zijn tweede titel in New York?

Michael van Gerwen en zeven andere topdarters zijn neergestreken in New York, waar 2 en 3 juni de vijfde editie van de US Darts Masters gehouden wordt. Pakt Mighty Mike zijn tweede titel bij het PDC World Series-evenement in de Madison Square Garden? Bekijk hier alle deelnemers, het speelschema en het te verdienen prijzengeld.