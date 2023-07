Wesley Koolhof bereikt finale dubbelspel en kan in voetsporen treden van Eltingh, Haarhuis en Rojer

Met samenvatting Ondraag­lijk verdriet en groot wielersuc­ces komen bij elkaar: Bilbao brengt mooist mogelijke eerbetoon aan Mäder

Met zijn ritzege in Issoire eert Pello Bilbao zijn overleden ploeggenoot Gino Mäder, 26 dagen na de fatale val in de Ronde van Zwitserland. Daarna vertelt Bilbao openhartig over zijn unieke hommage, hoe hij troost vond bij zijn dochter Martina en de angst overwon om af te dalen.