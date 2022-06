Wesley Koolhof in stijl naar titel gemengd dubbelspel Roland Garros

Samen met de Japanse Ena Shibahara heeft Wesley Koolhof de finale van het gemengde dubbelspel van Roland Garros gewonnen. In de eindstrijd was het als tweede geplaatste duo met 7-6(5), 6-2 te sterk voor Ulrikke Eikeri uit Noorwegen en de Belg Joran Vliegen. Het duo verloor het gehele toernooi in Parijs slechts één set.

Vroeg in de eerste set pakten Koolhof en Shibahara - die voor dit toernooi niet eerder samen speelden - de break en leken ze de eerste set met gemak te gaan pakken. Maar hun tegenstanders vochten zich knap terug van een 5-2 achterstand naar 5-5 . Via een zenuwslopende tiebreak wisten de Nederlander en Japanse toch de set binnen te slepen. De tweede en laatste set ging het duo makkelijker af. Met weer een snelle break en weinig onnodige fouten lieten ze hun tegenstanders kansloos. Het eerste matchpoint werd met een ace van Shibahara gelijk benut.

In het gemengd dubbelspel zijn geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. De discipline komt alleen voor op de grand slams en de Olympische Spelen. Koolhof kreeg na de finale als laatste het woord. ,,Het is altijd fijn om de laatste spreker te zijn, want dan is alles al gezegd”, zei de 33-jarige Nederlander lachend. ,,Ik wil je bedanken voor het feit dat je ‘ja’ zei op mijn verzoek”, richtte hij zich tot Shibahara. ,,Ik vond het leuk om samen te spelen. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst vaker doen. Je doet geweldig werk. Ga vooral zo door.”

Eerder deze week bleef Koolhof met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski in het dubbelspeltoernooi bij de mannen steken in de kwartfinales. Koolhof en Skupski wonnen dit seizoen al vier toernooien.

Rojer langs Middelkoop

In dat dubbeltoernooi bij de mannen stonden twee Nederlanders tegenover elkaar in de halve finales. Matwé Middelkoop nam het samen met Rohan Bopanna uit India op tegen Jean-Julien Rojer, die een koppel vormt met Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Na een spannend duel was er in de laatste set een tiebreak nodig om een winnaar te bepalen. Daarin waren Rojer en Arévalo het koelst en plaatsten ze zich voor de finale (4-6, 6-3, 7-6(8)). Rojer is daarmee de eerste Nederlander in de dubbelfinale sinds drievoudig winnaar Paul Haarhuis in 2003. In de finale nemen Rojer en Arévalo het op tegen de winnaars van de wedstrijd tussen de de koppels Austin Krajicek/Ivan Dodig en Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

