Wesley Koolhof na zenuwslopende vijfsetter uitgeschakeld op Wimbledon

Jannik Sinner ontdoet zich na zes match­points van Carlos Alcaraz

De Italiaan Jannik Sinner heeft Carlos Alcaraz uitgeschakeld in de vierde ronde van Wimbledon. De 20-jarige Sinner was de één jaar jongere Spanjaard met 6-1 6-4 6-7 (8) 6-3 de baas. In de tiebreak van de derde set had Sinner al twee matchpoints.

3 juli