Wesley Koolhof strandt in halve finale dubbelspel, Jean-Julien Rojer wél naar de finale

Datum Bayern Mün­chen-de­buut Daley Blind bekend, Sadio Mané op de weg terug

Daley Blind maakt vrijdag in een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg zijn debuut voor Bayern München. Dat liet trainer Julian Nagelsmann donderdag weten tijdens een persconferentie in Doha, waar de Duitse kampioen in voorbereiding is op de hervatting van de Bundesliga.

12 januari