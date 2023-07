Wesley Koolhof treedt in voetsporen van Eltingh, Haarhuis en Rojer met dubbeltitel op Wimbledon

De 34-jarige Koolhof stond al wel twee keer in de dubbelfinale van de US Open, maar zowel in 2020 als vorig jaar bleef de ultieme beloning uit. In 2022 veroverde de in Zevenaar geboren tennisser wel de titel in het gemengd dubbel op Roland Garros. Dat deed hij samen met de Japanse Ena Shibahara. In het mannendubbel had hij echter nog geen grandslamtitel op zak.