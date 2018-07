Wesley Sneijder neemt alle tijd voor fans na overwinning op TOP Oss in Herpen: 'Leuk toch?'

Het was alweer Sneijders derde volle wedstrijd in een week tijd, na NEC (0-0) en Steaua Boekarest (2-1 verlies). Daar moest hij wel even aan wennen, zeker in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Al Gharafa miste nogal wat internationals, die langzaam aan weer aansluiten. Het nieuwe seizoen begint alweer op 4 augustus. ,,Gelukkig wel. Dan gaan we weer lekker wedstrijden spelen", zei Sneijder.