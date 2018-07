Wessels zegt Federer vaarwel

Zijn aanstelling is onderdeel van het nieuwe toptennisplan 'Five Steps to the Top'. De KNLTB wil hiermee zowel de jeugd als ook de huidige toptennissers meer begeleiden met als doel in de komende jaren meer Nederlandse tennissers in de wereldtop te krijgen.

Wessels maakte in 1996 zijn debuut tijdens het ATP-toernooi van Rosmalen en speelde op verschillende grandslamtoernooien. Zijn hoogste positie op de ATP-wereldranglijst was in 2005, als nummer 72 van de wereld. In 2006 behaalde hij samen met Michaëlla Krajicek voor Nederland een historische tweede plek bij de Hopman Cup. In 2009 beëindigde hij zijn professionele tenniscarrière. Hij werkt sinds 2010 in Abu Dhabi en Dubai bij een tennisschool en heeft regelmatig met Roger Federer getraind in Dubai.